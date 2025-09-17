Knappes Ja zu «Grounding» für F5 «Tiger»

Die beiden Bundesbeschlüsse sowie ein dritter bilden zusammen die Armeebotschaft 2025. Beim dritten geht es um die vom Bundesrat beantragte Ausserdienststellung der Kampfflugzeuge F5 «Tiger». Knapp, nämlich mit 22 zu 20 Stimmen bei zwei Enthaltungen, beschloss der Ständerat das «Grounding» dieser Flugzeuge, nachdem sich auch der Nationalrat schon dafür ausgesprochen hatte.