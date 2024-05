Auch die vom Nationalrat verlangte Botschaft für die Abschaffung der AHV-Rentenplafonierung für Ehepaare will der Ständerat nicht in die Planung schreiben. Ebenfalls umstritten ist das Ziel, für Kulturschaffende den sozialen Schutz zu verbessern. Der Nationalrat will es in die Planung aufnehmen, der Ständerat nicht.