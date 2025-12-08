Im Nationalrat fiel der Beschluss dazu am Montag ohne Gegenstimme. Seine Finanzkommission hatte die zusätzlichen Mittel für die Cybersicherheit einstimmig beantragt. Sie wollte sie für die Unterstützung bei meldepflichtigen Vorfällen, mehr Cyberresilienz in der Wirtschaft und die Warnung vor Cybergefahren eingesetzt wissen.