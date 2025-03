Ein Antrag auf Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat vonseiten einer SVP-Minderheit war bereits in der vergangenen Woche gescheitert. Nach dem Abschluss der Detailberatung am Donnerstag zeigte sich, dass nur noch ein Teil der SVP-Fraktion grundsätzlich gegen die Vorlage opponierte. Ein Teil der Ratslinken, die auf schärfere Werberestriktionen pochen, enthielt sich der Stimme.