Mit dem Förderinstrument Sweeter (Swiss research for the energy transition and emissions reduction) sollten rasch und gezielt Antworten auf neue, dringende Fragen zur Sicherstellung der Versorgung und zum Umbau des Energiesystems zu Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050 gefunden werden, schrieb der Bundesrat zur Botschaft ans Parlament. Die vorgesehenen Mittel sollten in den kommenden BFI-Notschaften kompensiert werden. Die Umsetzung sei damit haushaltsneutral.