Insbesondere die Mitte zeigte sich in der Frage uneins: Sie wolle die Evaluation des Bundesrates abwarten, sagte etwa Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU). «Es geht um wenig Geld, aber um ein grosses Zeichen für eine Minderheit in unserem Land», entgegnete Stefan Engler (Mitte/GR). Der Handlungsbedarf lasse sich einfach aufzeigen, bei 745'000 Armutsbetroffenen in der Schweiz, gab Simon Stocker (SP/SH) wiederum zu bedenken.