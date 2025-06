Grosses Gesundheitsproblem

Jedes Jahr sterben in der Schweiz rund 9500 Menschen vorzeitig an den Folgen des Tabakkonsums, der damit zu den grössten Problemen der öffentlichen Gesundheit gehört, wie der Bundesrat in der Botschaft zur Vorlage schrieb. Der Tabakkonsum verursache zahlreiche nichtübertragbare Krankheiten, und die Kosten für deren medizinische Behandlung beliefen sich auf drei Milliarden Franken pro Jahr.