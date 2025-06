Grosses Gesundheitsproblem

Die Initiativträgerschaft Kinder ohne Tabak sprach in einer Reaktion auf den Parlamentsbeschluss von einem «in knapp genügender Form umgesetzten Gesetzgebungsauftrag». Werbung für Tabakprodukte sei künftig in den meisten Kanälen, die Kinder und Jugendliche erreichen könnten, verboten oder stark eingeschränkt. Nun gehe es an die Umsetzung auf Verordnungsstufe. Die Trägerschaft der Initiative werde sich aktiv dafür einsetzen, «dass auch hier der verfassungsmässige Auftrag konsequent umgesetzt wird», hiess es in einer Mitteilung am Mittwoch.