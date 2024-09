«Diese Übertragung von mehr Frequenzschäden auf die Erstversicherer hat die Gewinne der Rückversicherer deutlich steigen lassen», berichtete Moody's-Experte Joss Matthewman in einer Videokonferenz. Dies gelte um so stärker, weil kleine und mittlere Schadenereignisse in den vergangenen Jahren einen hohen Anteil an den gesamten Schäden hatten. Solche Schäden gingen 2023 verstärkt zulasten der Erstversicherer, sodass die Rückversicherer erstmals seit mehreren Jahren ihre Kapitalkosten verdienten.