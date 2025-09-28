Die Bündner Stimmberechtigten erhielten für die eidgenössischen Vorlagen je nach Gemeinde Stimmzettel in Deutsch, Italienisch und neu auch in Rumantsch - den drei Kantonssprachen. Das war bis jetzt nur bei kantonalen Vorlagen üblich. Das rote Abstimmungsbüchlein hingegen wird schon seit geraumer Zeit auch in rätoromanischer Sprache publiziert.