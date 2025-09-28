Die Bündner Stimmberechtigten erhielten für die eidgenössischen Vorlagen je nach Gemeinde Stimmzettel in Deutsch, Italienisch und neu auch in Rumantsch - den drei Kantonssprachen. Das war bis jetzt nur bei kantonalen Vorlagen üblich. Das rote Abstimmungsbüchlein hingegen wird schon seit geraumer Zeit auch in rätoromanischer Sprache publiziert.
Gemäss Stimmen aus Graubünden sehen manche Rätoromanen bei den Stimmzetteln aber noch Verbesserungspotential. Manche wünschen sich die Abstimmungsunterlagen und die Stimmzettel explizit auf Deutsch, weil sie die politischen Ausdrücke dann besser verstehen.
Andere wiederum haben weiterhin deutschsprachige Stimmzettel erhalten. Es sind Rätoromaninnen und Rätoromanen, die in Chur oder in Zürich leben.
(AWP)