Die Aussenpolitische Kommission des Ständerats (APK-S) verabschiedete das Mandat am Dienstag nach einer eingehenden Diskussion mit 10 zu 0 Stimmen und bei zwei Enthaltungen, wie APK-S-Präsident Carlo Sommaruga (SP/GE) in Bern vor den Medien sagte.
Es habe zahlreiche Fragen zum Mandatsentwurf gegeben, sagte Sommaruga. Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Staatssekretärin Helene Budliger Artieda hätten die meisten zufriedenstellend beantwortet.
Ob die APK-S Anpassungen am Mandatsentwurf verlangt und welche das sind, gaben Sommaruga und APK-S-Vizepräsidentin Petra Gössi (FDP/SZ) nicht bekannt. Details würden die Verhandlungsposition der Schweiz schwächen, sagte Sommaruga.
(AWP)