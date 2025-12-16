Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates hatte das Mandat am Montag verabschiedet, mit 17 zu 2 Stimmen und 5 Enthaltungen. Zuvor fügte sie ins Mandat ein, dass für die Schweiz keine Verpflichtungen entstehen dürfen, sollten die den USA in Aussicht gestellten Investitionen von 200 Milliarden Franken von Schweizer Privatunternehmen nicht getätigt werden.