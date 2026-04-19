Auch die österreichische Polizei hält sich bedeckt

«Wichtig ist, dass man das Glas findet und es aus dem Verkehr zieht», sagte der österreichische Polizeisprecher Helmut Marban der dpa. «Es spricht viel dafür, dass es nur dieses zweite Glas gibt.» Dies erschliesse sich aus kriminaltaktischen Quellen. Weitere Einzelheiten wollte er nicht nennen. «Jedes weitere Detail, das man nennt, könnte die Ermittlungen gefährden.» Trotzdem seien weitere Manipulationen nie auszuschliessen.