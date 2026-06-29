Den Angaben zufolge war der Airbus A321 der britischen Fluggesellschaft Jet2 auf dem Weg von Griechenland nach London. Nach dem Alarm sei die Maschine sicher in Erfurt gelandet und evakuiert worden. Die Passagiere wurden im Terminal untergebracht und versorgt. Die Fluggesellschaft werde noch am Vormittag eine Ersatzmaschine für den Weiterflug bereitstellen, hiess es weiter.