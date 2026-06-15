Mit der Ausgabe neuer Aktien erhöht sich der Streubesitz des Unternehmens, das 2001 an die Börse gegangen war. «Der genaue Freefloat steht noch nicht fest, der wird aber auf jeden Fall deutlich höher sein als die derzeit rund sechs Prozent», sagte Unternehmenschef Marco Fuchs der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Dies auch dadurch, dass KKR einen Teil ihrer Aktien verkaufen werde. «Der SDax ist im Grunde für uns sicher, auch der TecDax », sagte der Manager. Natürlich sei es das Ziel, perspektivisch in den MDax zu kommen.