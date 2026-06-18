Für die Ravensburger-Beschäftigten soll sich nach der Übernahme von Steiff vorerst nichts ändern. Das hat Vorstandschef Clemens Maier in einem Schreiben an die Belegschaft des Spielwarenherstellers klargestellt. «Es bleibt zunächst alles, wie es ist», schrieb Maier in einem Intranet-Beitrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ravensburger hatte am Mittwoch bekanntgegeben, sich mit 60 Prozent an dem Plüschtierhersteller zu beteiligen. Steiff soll weiter eigenständig am Firmensitz in Giengen an der Brenz geführt werden.