"China gewinnt den Handelskrieg, wenn man einfach die Zahlen nimmt - den Anteil am Welthandel und die Dominanz", erklärte Dalio am Mittwoch auf einer Konferenz in Dubai. Der Yuan werde zunehmend für den internationalen Handel genutzt. Die wahren Gewinner der Konfrontation dürften diejenigen sein, die in der Lage sind, sowohl die USA als auch China zu bedienen, führte Dalia aus.