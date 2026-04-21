Vermögen eingefroren, Unterlagen sichergestellt

Am Dienstagmorgen begann das Landeskriminalamt eine Razzia von etwa 40 Wohn- und Geschäftsräumen sowie Bankschliessfächern überwiegend im Ruhrgebiet, am Niederrhein und im Rheinland. Es sollte Vermögen über eine halbe Million Euro eingefroren werden. Ausserdem stellten die Ermittler Unterlagen und Datenträger sicher. Zuvor berichteten mehrere Medien über den Fall, darunter «Focus Online». Der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtete, der Telekom-Mitarbeiter habe drei Prozent der Auftragssumme bekommen.