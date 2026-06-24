Vorwürfe gegen Beschuldigten

Entgegen Investitionsbestimmungen nach dem Aussenwirtschaftsgesetz sei die Liquidierungsanordnung ohne Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums erfolgt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. «Es besteht der Verdacht, dass die Veräusserung und Liquidierung dazu dienten, die Gasversorgung in Deutschland zu beeinträchtigen.» Dem Beschuldigten legt die Anklagebehörde zur Last, mit diesem Ziel die Umsetzung des Liquidationsbeschlusses unterstützt zu haben.