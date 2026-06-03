Mit der Novelle setzen beide Länder nach eigenen Angaben Vorgaben des Reformstaatsvertrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk um, der seit Dezember gilt. Dieser sieht unter anderem weniger Radio- und Fernsehprogramme, eine stärkere Zusammenarbeit der Sender sowie einen stärkeren Fokus auf digitale Angebote vor. Welche Angebote konkret wegfallen oder zusammengelegt werden, entscheiden grundsätzlich die Sender selbst.