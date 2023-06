Das bereits elfte EU-Sanktionspaket seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor 16 Monaten trat am Freitag in Kraft. Die Massnahmen zielen etwa darauf ab, die Umgehung der bisherigen Sanktionen zu verhindern, und nehmen auch drei Unternehmen in China ins Visier. Das Paket umfasst ausserdem Strafmassnahmen gegen weitere Personen und Organisationen, die den Russlands Krieg unterstützen./haw/DP/stk