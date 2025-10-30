Superliga-Projekt bleibt fraglich

Trotz des weiteren Erfolgs vor Gericht bleibt fraglich, ob und wann das Projekt der European Superleague Company verwirklicht werden kann. 2021 hatten zwölf europäische Topclubs die grosse Revolution geprobt. Sie gründeten praktisch aus dem Nichts die Super League - und scheiterten. Der Aufschrei von Ligen, Fans und Politik war so gross, dass die meisten Vereine schnell einen Rückzieher machten. Ausser Real Madrid und dem FC Barcelona unterstützt derzeit niemand offensiv das Vorhaben.