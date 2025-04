An der Mitte März durchgeführten Kapitalerhöhung nahmen vierzehn Pensionskassen teil, darunter vier neue Anleger, wie die Realstone Anlagestiftung am Mittwoch mitteilte. Von den zehn Wohnliegenschaften seien bereits drei in das Portfolio der Anlagegruppe RIRS übergangen, die restlichen sieben seien gesichert.