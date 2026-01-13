Die vier Liegenschaften befinden sich unter anderem in Genf und umfassen 147 Wohnungen. Zusammen generieren sie den Angaben zufolge einen Mietertrag von 2,9 Millionen Franken.
Das Portfolio der Anlagegruppe RIRS umfasst damit 48 Immobilien mit einem Gesamtwert von 603 Millionen Franken, wie es weiter hiess. Der jährliche Mietertrag betrage 23,9 Millionen.
Für das Geschäftsjahr 2026 seien zudem bereits weitere Immobilien gesichert, teilte die Anlagestiftung weiter mit. Vor diesem Hintergrund plane die Verwalterin der Anlagegruppe, Realstone SA, eine Kapitalerhöhung im ersten Quartal 2026. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
jl/jb
(AWP)