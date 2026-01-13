Für das Geschäftsjahr 2026 seien zudem bereits weitere Immobilien gesichert, teilte die Anlagestiftung weiter mit. Vor diesem Hintergrund plane die Verwalterin der Anlagegruppe, Realstone SA, eine Kapitalerhöhung im ersten Quartal 2026. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.