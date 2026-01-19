Mit den neuen Akquisitionen, die durch diese bevorstehende Kapitalerhöhung finanziert werden, und den vor einer Woche angekündigten wird das Portfolio 56 Liegenschaften umfassen mit einem prognostizierten Verkehrswert von 754 Millionen Franken. Die Mietzinseinnahmen dürften bei insgesamt über 29,5 Millionen liegen, wobei der Wohnanteil um zwei Prozentpunkte auf 86 Prozent ansteigen wird.