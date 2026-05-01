Die Mietausfallquote lag mit 1,36 Prozent wieder etwas über dem Wert von 1 (VJ: 0,92 Prozent). Dieser Anstieg sei im Wesentlichen auf zwei im Berichtszeitraum erworbene Liegenschaften zurückzuführen, heisst es. Der Leerstand sei umgehend angegangen worden und erste Neuvermietungen hätten bereits stattgefunden.