Der Fonds Realstone RSF hat zwei Baubewilligungen erhalten. Geplant sei nun der Bau von zwei Liegenschaften mit 78 Wohnungen im Gland sowie der Umbau eines zusätzlichen Stockwerks in der Liegenschaft Octagon in Grand-Saconnex in eine möblierte Residenz, wie die Fondsgesellschaft am Donnerstag mitteilte.