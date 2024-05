Der Immobilienfonds Solvalor 61 der Immobilienfirma Realstone hat Liegenschaften im Wert von 160 Millionen Franken in Nyon und Yverdon-les-Bains in sein Portfolio integriert. Die Eigentumsübertragung des Wohnkomplexes in Nyon sei bereits Ende April erfolgt. Zuvor hat das Unternehmen in Yverdon-les-Bains eine Liegenschaft für 20 Millionen Franken erworben, wie Realstone am Montag mitteilte.