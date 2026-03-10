Die drei Käufe wurden durch den Erlös aus der Kapitalerhöhung vom vergangenen November in Höhe von 20 Millionen Franken sowie durch den Verkauf eines Grundstücks im Dezember für 13,6 Millionen Franken finanziert. Mit dem Geld hat sich der Fonds eine Industriehalle in Düdingen FR, eine Industriehalle in Fällanden ZH und ein grösseres Industrieareal in Renens VD gekauft.