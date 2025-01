Um weiter zu wachsen, plant das Unternehmen nun eine Kapitalerhöhung bis zum 7. März 2025 mit einem Zielvolumen von 60 Millionen Franken. Die Ausgabe der neuen Anteile erfolgt am 14. März 2025. Der Erlös soll für den Erwerb eines bereits gesicherten Portfolios an Wohnimmobilien in der Westschweiz verwendet werden.