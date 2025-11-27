Der Fonds übernahm im Berichtszeitraum drei Immobilien, darunter zwei Wohnmobilen und eine gemischt genutzte Immobilie. Gleichzeitig konnte er zwei Gewerbeimmobilien sowie 23 Stockwerkeigentumsanteile verkaufen. Das Gesamtvermögen des Fonds lag per Ende September mit 2,68 Milliarden Franken um 7,5 Prozent höher als noch im Vorjahr.