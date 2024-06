Die Mieteinnahmen stiegen im Geschäftsjahr per Ende März konkret um 2,9 Millionen Franken auf 92,35 Millionen, wie Realstone am Donnerstagabend mitteilte. Der Reingewinn betrug 40,18 Millionen nach 41,65 Millionen im Vorjahr. Der realisierte und damit ausschüttungsfähige Gewinn stieg auf 61,17 Millionen (+12 Prozent), was laut Realstone einem Betrag von 4,55 Franken pro Aktie entspricht. Die Dividende beträgt neu 3,70 Franken pro Anteil (+0,15 Franken).