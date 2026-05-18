Mit der Kapitalerhöhung sollen die geplanten Zukäufe finanziert werden. Konkret sollen 14 Objekte mit einem Gesamtvolumen von 251,2 Millionen Franken erworben werden, wie es weiter hiess. Die Immobilien wurden zum Teil schon gekauft, beziehungsweise gesichert.
Die Akquisitionen sollen die Qualität und die Performance des Portfolios nachhaltig stärken. Zudem komme der Fonds damit dem Ziel näher, 70 Prozent der Erträge aus Wohnnutzung zu generieren. Ferner soll die Fremdfinanzierungsquote durch die Kapitalerhöhung unter 28 Prozent gehalten werden.
Der Bezugsrechtehandel soll im September stattfinden. Über die Zeichnungsbedingungen für die neuen Anteile sowie das entsprechende Prospekt wolle die Fondsleitung zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
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(AWP)