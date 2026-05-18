Die Akquisitionen sollen die Qualität und die Performance des Portfolios nachhaltig stärken. Zudem komme der Fonds damit dem Ziel näher, 70 Prozent der Erträge aus Wohnnutzung zu generieren. Ferner soll die Fremdfinanzierungsquote durch die Kapitalerhöhung unter 28 Prozent gehalten werden.