Verkauft wurden laut weiteren Angaben vom Donnerstag eine kommerzielle Immobilie in Montreux VD und eine weitere in Lausanne für insgesamt 48,8 Millionen Franken. Im Gegenzug wurden zwei voll vermietete Wohnliegenschaften - eine in Spreitenbach AG und eine in der Stadt Zürich - für 36,6 Millionen Franken gekauft. Dank des Verkaufsüberschusses habe sich die Fremdfinanzierungsquote um ein halbes Prozent verringert.