Die Mietzinseinahmen stiegen im per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr um 1,2 Millionen Franken auf 89,57 Millionen Franken, wie Realstone am Mittwoch mitteilte. Das Nettoergebnis belief sich auf 41,65 Millionen nach 44,11 Millionen im Vorjahr. Hinzu kommt den Angaben zufolge ein Kapitalgewinn von 13,22 Millionen nach Steuern aus Verkäufen. Der realisierte Erfolg betrage damit 54,88 Millionen Franken, was einer Steigerung von 24 Prozent entspreche.