Die Zahl der Immobilien wuchs dank weiterer Investitionen ins Wohnportfolio auf 90 von 83 vor Jahresfrist. Insgesamt hat der Fonds laut den Angaben neun Zukäufe realisiert. Dazu zählten Immobilien in Neuenburg, Bern, Basel und Genf. Und seit April 2026 seien bereits weitere Akquisitionen im Volumen von 137 Millionen Franken abgeschlossen oder aufgegleist worden.