Um das Gewinnziel zu erreichen und so die Dividendenausschüttung zu verstetigen, strebt der Fonds den Abbau von Leerständen sowie eine Mietzinsausfallrate von maximal 3 Prozent bis 2029 an. Dazu will Realstone RSF die Immobilien mit dem Aufbau eines speziellen Property Managements besser bewirtschaften oder auch Gewerbeflächen umgestalten.