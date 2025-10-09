Damit steigt die Gesamtzahl der Anteile der RIRS-Anlagegruppe auf 322'368, verteilt auf 58 Vorsorgeeinrichtungen, wie es weiter hiess. Mit den frischen Mitteln will die Gruppe den Kauf von sieben Wohnliegenschaften im Gesamtwert von 60,68 Millionen Franken finanzieren. Die Objekte generieren Mieteinnahmen von 2,38 Millionen Franken und liefern gemäss Realstone eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3,0 Prozent.