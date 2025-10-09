Die 14 Pensionskassen, darunter zwei neue Investoren, hätten insgesamt 41'397 neue Anteile gezeichnet, teilte Realstone am Donnerstag mit.
Damit steigt die Gesamtzahl der Anteile der RIRS-Anlagegruppe auf 322'368, verteilt auf 58 Vorsorgeeinrichtungen, wie es weiter hiess. Mit den frischen Mitteln will die Gruppe den Kauf von sieben Wohnliegenschaften im Gesamtwert von 60,68 Millionen Franken finanzieren. Die Objekte generieren Mieteinnahmen von 2,38 Millionen Franken und liefern gemäss Realstone eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3,0 Prozent.
Nach Abschluss der Transaktionen umfasst das RIRS-Portfolio 47 Immobilien mit einem Marktwert von 544 Millionen Franken - ein Plus von 53 Prozent gegenüber Ende 2024.
(AWP/cash)