Deshalb soll das Kapital zwischen dem 17. und 31. Mai um rund 170 Millionen Franken erhöht werden, wie die Fondsgesellschaft Realstone SA am Montag mitteilte. Je sieben Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils zu 239,50 Franken. Die maximale Anzahl neuer Anteile beträgt somit 723'473, wobei das Bezugsrecht gewahrt bleibt. Die Bezugsrechte werden vom 17. bis 29. Mai 2024 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Als Liberierungsdatum wurde der 7. Juni 2024 festgelegt.