Fünf weitere Liegenschaften im Gesamtbetrag von 43,7 Millionen Franken seien in den Waadtländer Gemeinden Lancy, Montreux, Yverdon-les-Bains und Etagnières sowie eine in Basel erworben worden, teilte die Anlagestiftung am Dienstag mit. Insgesamt 84 Prozent der Erträge stammen aus Wohnnutzung. Der Soll-Mieterträge nahmen um 49 Prozent auf 10,9 Millionen Franken zu.