Unübliche Mehrheit

Für die Ablehnung stimmten auch 20 Liberale und zwei Sozialdemokraten. Die Stimmen der ESN und der Liberalen wären für eine Mehrheit nicht notwendig gewesen. Normalerweise werden die Mehrheiten im Europaparlament in der Mitte von den Fraktionen der EVP, der Sozialdemokraten (S&D) und Liberalen gebildet und teils von EKR und Grünen unterstützt. Im EU-Parlament wird die EVP von Sozialdemokraten und Grünen immer wieder kritisiert, Mehrheiten mit Rechtsaussenkräften zu bilden.