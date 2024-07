Entscheidend sein wird dafür der zweite Wahlgang am nächsten Sonntag, da direkte Mandate in der ersten Runde nur mit absoluter Mehrheit in den Wahlkreisen gewonnen werden konnten. Dies sind normalerweise nur ein Bruchteil der insgesamt 577 zu vergebenen Sitze. In der zweiten Runde reicht eine einfache Mehrheit. Ob der RN hier seine Spitzenposition behauptet, hängt stark vom Verhalten der anderen Parteien in der Stichwahl ab. Bei der vergangenen Wahl hatten die Parteienblöcke Allianzen geschmiedet, um den Sieg von Kandidaten des RN zu verhindern und den Kandidaten auf Platz 2 zu stützen.