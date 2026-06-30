Gerade einmal 49.641 Stimmen trennten die Kontrahenten in einem Land mit 27 Millionen Wahlberechtigten. Sie werde auf die offizielle Bekanntmachung der endgültigen Wahlergebnisse durch die nationale Wahlkommission JNE in den kommenden Tagen mit «grosser Bescheidenheit, Umsicht und Verantwortungsbewusstsein» warten, schrieb Fujimori auf der Plattform X. «Wir kommen dem Beginn eines Weges der Ordnung und Hoffnung für alle Peruaner immer näher.» Ihr Gegner hatte zuvor angekündigt, die Wahlergebnisse nicht anzuerkennen.