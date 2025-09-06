Abschottung und Abschiebung

«Wir befinden uns im kulturellen Niedergang», sagte Farage während seiner Rede. Er erlebe es auf der Strasse. «Menschen zeigen auf mich und sagen, du bist unsere letzte Chance, dieses Land wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.» Der richtige Kurs aus Reform-Sicht ist: Abschottung und Abschiebung. Zu seinem Lieblingsthema, zu der irregulären Einwanderung über kleine Boote am Ärmelkanal, sagte Farage: «Wir werden die Boote innerhalb von zwei Wochen nach einem Wahlsieg stoppen.»