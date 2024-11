Mit Urteilen von Gerichten in dieser Sache gegen Reckitts US-Tochter sowie Abbott war der Aktienkurs von Reckitt in diesem Jahr schwer unter Druck geraten. Im März hatte eine Jury im Bundesstaat Illinois einer Familie 60 Millionen US-Dollar zugesprochen, weil ihr Kind Babynahrung von Reckitt erhalten hatte und an NEC erkrankte. Abbott verlor im Juli in St. Louis ein Verfahren, in dem der US-Konzern zur Zahlung von 500 Millionen Dollar verdonnert wurde. Fachleute hatten das finanzielle Risiko für die Firmen auf einen Milliardenbetrag beziffert./men/nas/stk