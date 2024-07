Der Konsumgüterkonzern Reckitt will sich von seinem schwächelnden Geschäft mit Babynahrung trennen. Die Tochter Mead Johnson mit ihren Marken Enfamil sowie Nutramigen zählt künftig nicht mehr zum Kerngeschäft, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Reckitt prüfe alle Optionen für das Geschäft. Der britische Konsumgüterkonzern kämpft seit einiger Zeit mit Erlösrückgängen in dem Geschäft mit Babynahrung und sieht sich in den USA mit Produkthaftungsklagen im Zusammenhang mit gefährlichen Darmerkrankungen konfrontiert.