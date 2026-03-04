Seine Ziele für 2026 hatte das Unternehmen bereits am Dienstagabend präsentiert. Sowohl beim Wachstum als auch der Profitabilität liegen sie unter der bisherigen Durchschnittsprognose der bei Bloomberg erfassten Experten. «Wir bauen Jahr für Jahr die Basis für ein wachstumsstarkes und profitableres Geschäft weiter aus», sagte Redcare-Lenker Heinrich laut Mitteilung vom Mittwoch in Sevenum. «Mit unseren Investitionen in Automatisierung und Kapazitätserweiterung werden wir unsere Wettbewerbsposition weiter stärken.»