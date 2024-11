Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy kommt beim Vertrieb verschreibungspflichtiger Medikamente erstaunlich schnell voran. Im dritten Quartal zog der Umsatz mit den Mitteln in Deutschland um 81 Prozent an, im Oktober legten die Erlöse dann noch einmal mehr an Tempo zu. «Wir verzeichnen einen grossen Zuspruch für das elektronische Rezept in Deutschland», sagte Konzernchef Olaf Heinrich bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Anleger zeigten sich über die neuesten Erkenntnisse erfreut, nachdem Redcare Pharmacy bereits Anfang Oktober erste Eckdaten vorgelegt hatte: Mit einem Plus von rund 2,8 Prozent gehörte die Aktie zu den grössten Gewinnern im Index der mittelgrossen Werte MDax .