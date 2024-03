Das Unternehmen aus San Francisco gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass 22 Millionen Aktien platziert werden sollen und setzte die Spanne für den Ausgabepreis auf 31 bis 34 Dollar fest. Für besonders aktive Nutzer werden rund acht Prozent der Aktien reserviert, die an die Börse gehen. Für sie gibt es keine Haltefristen wie oft für andere Investoren - das heisst, sie könnten die Papiere vom ersten Tag an verkaufen.