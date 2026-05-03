Streitpunkt Wissenschaftsrat

Die SP stellt sich des Weiteren gegen die Auflösung und Fusion zahlreicher weiterer Kommissionen, unter anderem gegen die Streichung des Wissenschaftsrats. Dagegen wenden sich neben dem Wissenschaftsrat selber unter anderem auch die Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Schweizer Hochschulen Swissuniversities sowie der Wirtschafts-Dachverband Economiesuisse, der die Vorlage ansonsten begrüsst.